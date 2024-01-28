Лукашенко: обсудили с Путиным вопросы ВПК

На встрече с президентом России Владимиром Путиным были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко.

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«Сегодня мы с Путиным обсудили вопросы военно-промышленного характера. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться с учетом этого горького опыта СВО», — передает слова Лукашенко РИА Новости.

Он добавил, что также было отмечено сотрудничество двух стран в Арктике.

Лукашенко выразил удовлетворение от возможностей, предоставленных Россией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Он также выразил благодарность за отношение к Беларуси и убежденность, что ни одна страна не может предоставить такие возможности как Россия.