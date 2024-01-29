Российскую ракету X-22 не перехватила ни одна система ПВО Украины

Российскую ракету X-22 не перехватила ни одна западная система ПВО, которые поставили Киеву. Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Military TV.

Здесь отмечается, что несмотря на то, что ВСУ получили западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, эти системы, по утверждению киевских властей, не могут противостоять угрозам со стороны X-22.