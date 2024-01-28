Иранские военные захватили в Персидском заливе танкер

Иранские военные моряки захватили в Персидском заливе танкер, перевозивший 2 млн литров контрабандного топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, бойцы Корпуса стражей исламской революции произвели захват судна по решению суда. Кроме того, они задержали 14 членов экипажа.

Генерал Хейдар Хенариян Меград пояснил, что иранская разведка на протяжении нескольких дней следила за судном. Он добавил, что корабль был захвачен после входа в оперативный район ВМС.