Если бы Запад разрешил Киеву атаковать дальнобойным оружием все территории России, то украинские вооруженные формирования действовали бы успешнее. Об этом в интервью британскому телевидению заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, сообщает ТАСС.

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В интервью Неижпапа настаивал, что Украине необходимо разрешение на удары западным оружием по целям в глубине российской территории. Это. по его мнению, поможет Киеву в конфликте с РФ.

Запад с осторожностью относятся к идее передать ВСУ оружие дальнего радиуса действия. В частности, Берлин отказывается поставить ракеты Taurus. Власти ФРГ говорят, что готовы обеспечивать украинские формирования только средствами ПВО и артиллерийскими снарядами. Канцлер Шольц опасается, что Киев ударит ракетами Taurus по объектам на российской территории.