Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, бойцы отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР) и Терны (ДНР). Противник утратил три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В Минобороны отметили, что ВСУ за сутки в общей сложности потеряли танк, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, две БМП, три гаубицы различных типов, 20 автомобилей.