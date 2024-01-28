Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю. Кроме того, бойцы отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР) и Терны (ДНР). Противник утратил три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В Минобороны отметили, что ВСУ за сутки в общей сложности потеряли танк, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы.