СМИ рассказали, почему США не поставляют ВСУ штурмовики

США отказались отправлять штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину, опасаясь потерять репутацию производителя надежного оружия. В Вашингтоне решили, что штурмовики станут легкой добычей российской ПВО и перехватчиков МиГ-31БМ, пишет американский журнал Military Watch.

«США отказались отправлять на Украину штурмовики А-10: низкая живучесть против российских ПВО поставила под угрозу репутацию оборонного комплекса», — пишет издание.

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Слухи о возможных поставках штурмовиков Киеву были вызваны тем, что ВВС США продолжают выводить из эксплуатации все большее количество модернизированных А-10. При этом данный самолет может прослужить много лет и обладает «оптимальными возможностями для украинского театра военных действий».

Однако в Вашингтоне считают, что оборонному и аэрокосмическому сектору страны будет нанесен репутационный ущерб, если будет замечено, что А-10 понесут тяжелые потери на Украине. Такое уже происходило в 1991 году, во время войны в Персидском заливе, когда иракские средства ПВО ближнего действия повредили или уничтожили 20 данных самолетов.

Поэтому было принято решение не поставлять штурмовики Киеву.

Эксперты также отмечают плотность российской наземной ПВО по всей линии фронта, что привело к огромным потерям украинских авиационных подразделений. С конца 2022 года угроза для украинской авиации значительно возросла из-за развертывания Россией перехватчиков МиГ-31БМ, вооруженных самыми дальнобойными в мире ракетами класса «воздух-воздух» Р-37М.

Military Watch отмечает, что США не первый раз стремятся избежать репутационного ущерба своему ВПК, тщательно анализируя ситуацию и контролируя способы развертывания техники. После того как немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине, американские танки M1 Abrams не только были доставлены намного позже, но и были дислоцированы подальше от линии фронта.