Стали известны детали сделки между ХАМАС и Израилем
Международные посредники на протяжении нескольких недель работают над проектом соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников, задействованных в подготовке сделки.
Ранее при помощи этих посредников была заключена сделка, в ходе которой стороны обменялись пленными. Кроме того, в сектор Газа в больших объемах поступила гуманитарная помощь.
По данным газеты, сделка подразумевает освобождение всех оставшихся заложников в Газе в обмен на примерно четырехмесячное прекращение огня.
Чиновники отметили, что в дальнейшем реализация всех пунктов сделки позволит завершить конфликт в анклаве.
Первый этап займет шесть недель. За это время будут освобождены дети, женщины, пожилые люди. В ответ на это Израиль освободит большое число палестинских заключенных.
В дальнейшем ХАМАС освободит женщин-военных, затем мужчин-военных, а также выдаст останки погибших. За это движение получит международные гарантии, что спорные вопросы во время действия сделки и после нее будут решаться дипломатическим путем, пояснили журналисты.