Стали известны детали сделки между ХАМАС и Израилем

Международные посредники на протяжении нескольких недель работают над проектом соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников, задействованных в подготовке сделки.

Ранее при помощи этих посредников была заключена сделка, в ходе которой стороны обменялись пленными. Кроме того, в сектор Газа в больших объемах поступила гуманитарная помощь.

По данным газеты, сделка подразумевает освобождение всех оставшихся заложников в Газе в обмен на примерно четырехмесячное прекращение огня.

Чиновники отметили, что в дальнейшем реализация всех пунктов сделки позволит завершить конфликт в анклаве.

Первый этап займет шесть недель. За это время будут освобождены дети, женщины, пожилые люди. В ответ на это Израиль освободит большое число палестинских заключенных.