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Welt: ВС РФ завладели инициативой почти на всех участках фронта

Армия России имеет существенное превосходство над Вооруженными силами Украины. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

СМИ: Армия России завладела инициативой почти на всех участках фронта
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"Русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте", - цитирует Ваннера РИА Новости.

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Также, по его словам, российским военным удалось добиться впечатляющих результатов на донецком направлении.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ продвигаются вперед "в нескольких областях", им удалось расширить зоны контроля в Авдеевке.

В январе министерство обороны РФ сообщило об освобождении Веселого в ДНР и Крахмального в Харьковской области. В декабре 2023-го была взята под контроль Марьинка.

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