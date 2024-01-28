СМИ: Армия России завладела инициативой почти на всех участках фронта

Армия России имеет существенное превосходство над Вооруженными силами Украины. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

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"Русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте", - цитирует Ваннера РИА Новости.

Также, по его словам, российским военным удалось добиться впечатляющих результатов на донецком направлении.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ продвигаются вперед "в нескольких областях", им удалось расширить зоны контроля в Авдеевке.