В МИД Южной Кореи прокомментировали поставки оружия Киеву

Республика Корея не поставляет летальное вооружение на Украину, но следит за возможным военным сотрудничеством России и КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Неназванный сотрудник МИД Южной Кореи прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Правительство придерживается позиции, согласно которой не поставляет летальное вооружение на Украину», — сказал он.

По его словам, одновременно Сеул пристально следит за возможным военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи и анализирует, как это может сказаться на безопасности. Большое значение будут иметь «последующие действия Москвы».

Дипломат заявил, что передача баллистических ракет, сотрудничество с Пхеньяном в сфере оружия и военных технологий нарушили бы резолюции Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предостерегла Сеул от опрометчивых шагов, которые могут закончиться разрывом дружественных отношений. Она назвала утверждения Южной Кореи о том, что Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с КНДР «противозаконными обвинениями».