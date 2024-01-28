В Раде высказались о необходимости мобилизовывать женщин

Женщины на Украине не попадут под мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев .

Он заявил, что на Украине достаточно мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, которые смогут закрыть все потребности Генштаба . По мнению Чернева, и президент, и комитет, и большинство парламентариев не считают нужным включать женщин в мобилизационный ресурс.

Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что, согласно Конституции Украины, в защите страны должны принимать участие все граждане, а соответственно, мобилизовать нужно и женщин. «Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова: если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, с точки зрения обеспечения справедливости нужно мобилизовать», — сказала она.