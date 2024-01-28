Мобилизация: последние новости на сегодня 28 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 января 2024, в материале «Рамблера».

Путин поручил найти военного, спасшего командира танка «Алеша»

В ходе встречи со студентами, участвующими в специальной военной операции, президент России Владимир Путин вспомнил знакомство с экипажем танка «Алёша». Одному из бойцов он обещал найти человека, который спас ему жизнь, пишут РИА Новости.

Президент рассказал, что этот случай произошел еще до того, как боец стал танкистом, в то время он еще служил в пехоте. В ходе одного из обстрелов сослуживец вовремя накрыл собой будущего командира «Алеши» и защитил от шальной пули.

«Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли», — поделился Путин.

Он подчеркнул, что боец бросился на защиту товарища, даже не зная его имени, и подобный поступок заслуживает уважения.

Военнослужащим группировки войск «Запад» на передовой вручили госнаграды

Государственные награды вручили солдатам подразделений Западной группировки ВС РФ, отличившимся в ходе боевых действий. Награждение прошло на передовых позициях на купянском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточняет, что бойцы получили медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени.

В зоне СВО прошел телемост между десантниками и их родными из Уссурийска

Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными из Уссурийска прошел в зоне боевых действий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.