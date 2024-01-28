СМИ: Запад в 2024 году откажется от идеи победить Россию

В 2024 году страны Запада откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить страну. Об этом заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

«Цель „победить Россию“ уже не будет достигнута. Ведь в этом году, вероятно, произойдет полный поворот в политике „мирового руководства“ в отношении России, независимо от того, кто победит на выборах за рубежом», — написал Витольд Модзелевский для издания Mysl Polska.

По его словам, в ближайшие месяцы лидеры западных стран будут искать причины, почему их политика провалилась.

Автор отметил, что США и Европа не способны полностью перевести экономику на «военные рельсы» в случае прямой конфронтации с Россией. Касательно спецоперации РФ Модзелевский заявил, что она играет решающую роль для мира. Как только ВСУ полностью израсходуют все ресурсы, будет создана новая доктрина.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал начать подготовку к войне с Россией. На это он выделил 3-5 лет. Это время Германия должна потратить на усиление оборонной промышленности, передают argumenti.ru.