КНДР успешно испытала крылатые ракеты "Пульхвасаль-3-31" с подлодки

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Восточным морем и точно поразили цель на острове.

В агентстве добавили, что испытательные запуски крылатых ракет не оказали никакого влияния на безопасность соседней страны и не имеют ничего общего с ситуацией в регионе.