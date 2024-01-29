КНДР успешно испытала крылатые ракеты "Пульхвасаль-3-31" с подлодки

КНДР успешно испытала запущенные с подлодки крылатые ракеты
КНДР испытала стратегические крылатые ракеты "Пульхвасар-3-31", их запустили с подводной лодки.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Восточным морем и точно поразили цель на острове.
В агентстве добавили, что испытательные запуски крылатых ракет не оказали никакого влияния на безопасность соседней страны и не имеют ничего общего с ситуацией в регионе.
Руководил запуском крылатой ракеты Ким Чен Ын. Он остался удовлетворен результатами.