КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Сообщается, что ракеты были выпущены около 2:00 по московскому времени с моря вблизи северокорейского Синпхо на восточном побережье страны.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами. До этого КНДР провела испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Отмечалось, что запуск прошел успешно, а испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и не были связаны с "ситуацией в регионе".