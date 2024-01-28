В Европе заявили о начале третьей мировой войны

В сложившихся на сегодня отношениях между странами можно усмотреть признаки начавшейся третьей мировой войны. К такому выводу пришел эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс в статье для iDNES, передает РИА Новости.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — считает он.

Эксперт заявил, что в свете всех последний событий мировое сообщество разделилось на два лагеря, которые воюют друг с другом за право изменить сложившийся миропорядок. Хайс пояснил, что эта борьба происходит во многих точках — на Украине, Тайване, в секторе Газа и многих других местах.

Обозреватель считает, что конфликты сегодня — уже не опосредованное противостояние двух сверхдержав во время холодной войны, а реальное участие в противостоянии множества активных субъектов на разных фронтах.

«Будем надеяться, что интенсивность и в будущем останется низкой», — резюмировал он.