Власти Греции одобрили передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом пишет издание Kathimerini.

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По информации издания, Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией. При этом содержание пакета военной помощи не раскрывается.

Отмечается, что сейчас на вооружении греческой армии стоят системы противовоздушной обороны «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

До этого журналист Энн Эпплбаум в статье для журнала The Atlantic заявила, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру разрушение США.