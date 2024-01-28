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Риттер: Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине путем переговоров, как заявлял глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, однако США не позволяют этому случиться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер назвал условие быстрого завершения Россией конфликта на Украине
© РИА Новости

По мнению Риттера, риторика Вашингтона не имеет ничего общего с реальностью, игнорируя то, что говорит Лавров. Бывший разведчик считает, что "Россия готова положить этому конец".

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По его словам, США нужно принять во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом Североатлантического альянса. Риттер утверждает, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать сложившуюся ситуацию, учитывая интересы нацбезопасности страны.

До этого Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где состоялось заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ.

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