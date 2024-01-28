По мнению Риттера, риторика Вашингтона не имеет ничего общего с реальностью, игнорируя то, что говорит Лавров. Бывший разведчик считает, что "Россия готова положить этому конец".

По его словам, США нужно принять во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом Североатлантического альянса. Риттер утверждает, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать сложившуюся ситуацию, учитывая интересы нацбезопасности страны.

До этого Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.