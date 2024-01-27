Армия Израиля провела учения на границе с Ливаном

Израильские армейские резервисты провели интенсивные учения на границе с Ливаном в рамках мероприятий по повышению боеготовности в условиях эскалации в этом районе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"За последнюю неделю Северное командование провело интенсивные учения для повышения готовности к боевым действиям на северной границе. В рамках недавних тренировочных программ для резервных батальонов на северном фронте военнослужащие Северной десантной бригады (226-я бригада) и боевые инженерные войска провели тренировочные учения", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что учения готовили войска к "боям в густонаселенных городских районах, в зимних погодных условиях и в условиях северного ландшафта".

В пресс-службе добавили, что учения сочетали использование танков, боевых инженерных подразделений, пехотных и артиллерийских частей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.