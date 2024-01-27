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Bild: план обороны ФРГ предписывает немцам самим создавать убежища

Разрабатываемый в ФРГ оперативный план обороны предусматривает возможность привлечения граждан к строительству убежищ. Об этом пишет Bild.

План обороны ФРГ предписывает немцам самим создавать убежища
© RT на русском

По данным газеты, план обороны ФРГ предполагает, что Германии будет отводиться роль не прифронтовой, но транзитной страны, через которую будут транспортировать технику и вооружение, а также проходить войска союзников.

В публикации также указывается, что ключевая проблема Германии заключается в нехватке бункеров. Поэтому к строительству укрытий привлекут гражданских.

«В Германии всего 579 бункеров, поэтому гражданам придётся самим строить убежища (например, подвалы, гаражи)», — говорится в статье.

Ранее портал MDR сообщил, что Германия создаёт новый оборонный план с упором на сдерживание противника.

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