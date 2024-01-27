Посол РФ оценил угрозу от применения Storm Shadow Украиной

Посол РФ заявил, что Storm Shadow не способны переломить ход конфликта на Украине
Поставки британских дальнобойных ракет Storm Shadow не способны изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Мы научились бороться и с этим. Наши системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются. Они (ракеты - прим. ТАСС) приносят определенный ущерб, но ход конфликта переломить они не смогут", - сказал глава российского диппредставительства после участия в церемонии по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщала, что Великобритания предложила Германии вариант, при котором можно было бы положить конец дискуссиям о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus Украине. Лондон хочет купить вооружение такого типа у Берлина, это даст британцам возможность отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.