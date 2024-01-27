Посол РФ оценил угрозу от применения Storm Shadow Украиной

"Мы научились бороться и с этим. Наши системы радиоэлектронной борьбы и перехватчики совершенствуются. Они (ракеты - прим. ТАСС) приносят определенный ущерб, но ход конфликта переломить они не смогут", - сказал глава российского диппредставительства после участия в церемонии по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.