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Ядерные тайны ВМС США обернулись угрозой онкологии для тысяч офицеров

Американское военное командование годами скрывало информацию о радиоактивном загрязнении на базе ВМС США в Калифорнии, сообщает NBC News. По данным телеканала, сейчас этот объект не функционирует, однако за время работы через него прошли десятки тысяч человек, которым теперь грозят онкологические заболевания.

Ядерные тайны ВМС США обернулись угрозой онкологии для тысяч офицеров
© globallookpress.com

Военно-морским силам известно о множественных загрязнениях окружающей среды на базе более 20 лет. В 2008 году они провели исследование, в ходе которого была обнаружена радиация, а затем в 2023 году впервые публично задокументировали обнаружение радия-226 и стронция-90, — сказано в публикации.

Проблема в том, отмечают авторы статьи, что командование не удосужилось проинформировать об угрозе военнослужащих. В качестве оправдания представитель ВМС заявил об отсутствии механизма уведомления о возможном облучении после прекращения работы базы.

Ранее группа исследователей из Иркутской области потеряла радиационный источник с цезием-137 во время работ по поиску нефти. Специалисты «ТНГ-Групп» направлялись из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению, с собой у них был радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2», представляющий собой небольшую капсулу в защитном коробе, необходимый для разведки.

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