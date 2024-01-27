Украинские военные обстреляли дома в Белгородской области

Село Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки украинской армии никто не пострадал, различные повреждения получили частные домовладения.

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Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж, — написал Гладков.

Глава региона также добавил, что в результате обстрела был поврежден один легковой автомобиль. Местные службы продолжают подворовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде установят монумент в память о гражданах, погибших в результате мощного обстрела со стороны Украины 30 декабря 2023 года. Он появится в центре города на месте стихийного мемориала, который обустроил сами жители. По словам губернатора, для этого пригласят архитектора и скульптора.