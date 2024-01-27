Минобороны рассказало о подвиге солдата, уничтожившего 18 фашистов

«Красноармеец Иван Куликов в первых рядах ворвался в окопы врага, где врукопашную, с помощью штыка и гранаты, уничтожил 18 фашистов. После схватки в траншеях советский солдат бросился преследовать других вражеских военных», — говорится в документах. Они опубликованы на сайте ведомства.