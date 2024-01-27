ВС России уничтожили командира "Белых демонов" Василя Яремко
В зоне СВО российской армией уничтожен командир отряда ВСУ "Белые демоны" нацист Василь Яремко с позывным "Ярый". Об этом сообщает Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".
Известно, что боевик был ликвидирован 25 января на Купянско-Лиманском направлении в боях за Макеевку. Подразделение "Белые демоны" входит в состав нацбата "Карпатская сечь".
Напомним, ранее на кременском участке фронта ликвидировали капитана, командира взвода спецназа 12-й бригады оперативного назначения "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нацгвардии Украины с позывным "Мишаня".