Появилось видео последствий удара по базе ВСУ в Славянске

Российские войска нанесли удар по недействующему керамическому цеху в Славянске, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, объект использовался бойцами ВСУ в качестве пункта временной дислокации.

Как уточнил журналист, украинскую базу атаковали в ночь на 27 января. В социальных сетях, по информации военкора, писали о большом количестве машин скорой помощи, которые выехали к цеху после удара, полностью уничтожившего сооружение.

Ранее военкор Александр Сладков опубликовал кадры удара БПЛА Вооруженных сил России по боевой машине ВСУ. Внутри находились солдаты Сил специальных операций. Российские бойцы атаковали противника на Херсонском направлении.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пулеметной точки ВСУ. На кадрах можно увидеть момент поражения огневой позиции противника.