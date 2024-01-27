Появились кадры массированной бомбардировки позиций ВСУ под Авдеевкой
В Телеграм-канале "Работайте, братья" опубликовали видео массированного удара авиабомбами с модулем планирования и коррекции по ВСУ в районе Авдеевки.
На кадрах видно, как ВКС России разносит позиции врага в городской застройке. Судя по всему, летчики применили ФАБ-500. На видео можно насчитать около десяти ударов по целям.
Напомним, 20 января в результате дерзкого "подземного десанта"российским штурмовикам удалось зайти в тыл ВСУ в Авдеевке. Бойцы захватили бывший ресторан "Царская охота". Украинский гарнизон был шокирован атакой и даже не успел оказать серьезного сопротивления.
Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке также признал, что российская армия продолжает расширять зоны контроля в Авдеевке. По его словам, ВС России прорвали позиции ВСУ на юге города, в ходе атаки некоторые украинские части были отрезаны и впоследствии взяты в плен.