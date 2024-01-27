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США одобрили продажу Турции самолетов F-16 и других систем на $23 млрд

Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации Block 70 и других систем. Общая сумма сделки составит $23 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

По данным агентства, в США приняли решение по поставкам самолетов на следующий день после того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем, одновременно Вашингтон допустил продажу Греции 20 истребителей F-35 и оборудования на $8,6 млрд.

«Госдеп одобрил потенциальную продажу правительству Турции F-16, [комплектов] модернизации и связанного с этим оборудования примерно на $23 млрд», — пояснили в пресс-службе.

В агентстве уточнили, что ранее власти Турции запросили разрешение на приобретение у США 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

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Продажа истребителей будет соответствовать целям Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, констатировали в пресс-службе.

Напомним, что Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО.

В январе 2024 года, после долгих переговоров, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же утвердил решение парламента по ратификации заявки Швеции. Теперь Стокгольму осталось получить только венгерское одобрение.

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