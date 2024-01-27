Уничтоженный опорный пункт ВСУ попал на видео

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео пораженного опорного пункта Вооруженных сил Украины. Как отмечается, его уничтожили бойцы ВС России группировки «Восток». На кадрах видно разрушенное укрепление, рядом с которым лежат тела убитых солдат противника.

Противник бросил раненых и убитых своих товарищей и сбежал, — комментирует видео журналист.

Ранее в Минобороны России рассказали, что на территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. Корректируемый огонь велся с расстояния около 3 км. Потери противника составили до 15 военнослужащих, как убитых, так и раненых.

Перед этим в военном ведомстве рассказали, что самоходные гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» из состава войск группировки «Запад» уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Устранение выявленных целей подтверждено с беспилотных летательных аппаратов.