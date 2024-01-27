Солдат ВСУ рассказал о надежде на спасение российскими военными в Авдеевке

"Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди (российские военнослужащие - прим. ТАСС) и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (российские войска - прим. ТАСС) ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет", - рассказал пленный.