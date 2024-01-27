Мобилизация: последние новости на сегодня 27 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 января 2024, в материале «Рамблера».

На Дону к инвалидам, мобилизованным и молодежи будет организован индивидуальный подход при трудоустройстве

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В Ростовской области при трудоустройстве инвалидов, молодежи, а также мобилизованных и их семей и будут использовать индивидуальный подход, сообщает don24.ru.

В прошлом законе инвалидам было выделено всего две статьи, в новом – пять. Были конкретизированы вопросы трудоустройства граждан с ограниченными возможностями: создание специализированных рабочих мест, сопровождение трудоустройства инвалидов.

В новом законе говорится об индивидуальной программе трудоустройства человека. Акцент будет делаться на той жизненной ситуации, в которую попал гражданин. Еще одно нововведение – безработным будут помогать составлять резюме.

В вузах России обучаются более 12,8 тысячи участников СВО – Минобрнауки

Более 12,8 тысячи участников специальной военной операции и более 21,6 тысячи их детей обучаются в российских вузах, сообщает «Москва 24».

Как заявило Министерство обороны РФ, по итогам приемной кампании прошлого года в рамках квоты принято 1,2 тысячи военнослужащих и 8,1 тысячи детей участников спецоперации. На бесплатное обучение переведены 448 человек и 420 детей.

Минобрнауки России предоставляет участникам СВО и членам их семей право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. Большинство университетов, подведомственных Минобрнауке, создали специальные службы для оказания поддержки участникам СВО.

Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников в зоне проведения СВО

Командир Ивановского соединения ВДВ вручил боевые государственные награды военнослужащим отдельного инженерно-саперного батальона, которые отличились в рамках проведения специальной военной операции на артемовском направлении, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны РФ, бойцам вручили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова и «За разминирование».