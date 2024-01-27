В группировке «Запад» сформировали новое подразделение

В составе группировки войск "Запад", которая принимает участие в специальной военной операции на Украине, сформирована рота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожающих вражескую бронетехнику и живую силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

"Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника", - сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что в ходе боевой работы рота перемещается бесшумно и для общения использует только язык жестов. Одной из первых целей, которые уничтожили операторы роты, стала боевая машина пехоты CV-90 шведского производства.