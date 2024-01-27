США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

По противокорабельной ракете хуситов, которая была нацелена в Красное море, был нанесен удар со стороны США. Об этом сообщает Центральное командование Штатов.

«Войска США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами. Они определили, что она представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе… Штаты нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны», — сообщает Центральное командование США в X.

Отмечается, что удар был нанесен примерно в четыре утра по местному времени.

Ранее США и Великобритания объявили о начале спецоперации против хуситов. Ее цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Хуситы стали обстреливать корабли после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.