Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на Купянском направлении
Российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.
«Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп... в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, артиллеристы 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.