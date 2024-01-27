Times: Украина столкнется с нехваткой снарядов уже к концу февраля

По данным издания, украинские власти находятся в замешательстве относительно того, как быть дальше. В настоящее время у Киева нет надежной стратегии до тех пор, пока не поступят новые поставки вооружения. В частном порядке большинство западноевропейских правительств — но точно не скандинавские страны — отчаянно желают прекращения войны практически на любых условиях. На Западе устали от ее стоимости и им не терпится сосредоточиться на собственных внутренних проблемах. Конфронтация с президентом России Владимиром Путиным кажется им удручающей и бесполезной.