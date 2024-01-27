На Украине просят поскорее закончить конфликт с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора.

Он сослался на одного из украинцев, который сказал, что, «если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они [американцы] покончили бы с этой трагедией как можно скорее».

Как отметил офицер, Украина полностью истощена и держится за счет финансовых вливаний западных стран. При этом значительная часть средств США в итоге оседает на банковских счетах украинских чиновников.