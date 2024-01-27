МО РФ рассекретило документы о полном снятии блокады Ленинграда

В основу проекта легли документы из фондов Центрального архива МО РФ. В разделе можно ознакомиться с описанием боевых действий, картами с замыслом командования Красной армии, фотоотчетом работы артиллерийских расчетов Балтийского флота, наградными листами защитников города, а также приказами и боевыми донесениями.

Советские войска полностью освободили город-герой Ленинград от немецко-фашистской блокады, которая продлилась 872 дня, 27 января 1944 года. За этот период от голода, обстрелов и авианалетов со стороны немецко-фашистских захватчиков погибло более миллиона человек.

Во время осады сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В результате проведенной с 12 по 30 января наступательной операции «Искра» было прорвано кольцо окружения, благодаря чему 18 января 1943 года появился сухопутный коридор со страной. Однако полностью снять блокаду удалось лишь через год, когда с 14 января по 1 марта 1944 года красноармейцы провели Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. В ходе нее были разгромлены главные силы немецкой группировки войск «Север».