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МИД: передача Нидерландами истребителей F-16 Украине не повлияет на ход СВО

Поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

МИД: передача Нидерландами F-16 Украине не повлияет на ход СВО
© RT на русском

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о надеждах, которые киевский режим и его заокеанские покровители возлагали на «хвалёную западную бронетехнику». Однако большая её часть была уничтожена в ходе провального контрнаступления ВСУ.

«Но в любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут», — сообщили в министерстве.

Ранее в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

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