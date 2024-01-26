$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

В Белгородской области сбит украинский беспилотник

Днём 26 января в Белгородской области пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением дрона самолётного типа, заявило Минобороны России.

В Белгородской области сбит украинский беспилотник
© РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство.

Накануне вечером около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire в Белгородской области, было уничтожено два реактивных снаряда.

Военные новости
Минобороны России
Горячая новость
Белгородская Область
Украина