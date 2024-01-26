В Белгородской области сбит украинский беспилотник
Днём 26 января в Белгородской области пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением дрона самолётного типа, заявило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство.
Накануне вечером около 20:30 мск силы ПВО пресекли атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire в Белгородской области, было уничтожено два реактивных снаряда.