Британская самоходка AS-90 ВСУ взорвалась во время выстрела
Появилось видео взрыва британской самоходной артустановки SA-90. Во время выстрела у 155-мм гаубицы разорвало ствол.
Подобное ЧП может быть вызвано как износом ствола и плохим обслуживанием орудия, так и использованием некачественных боеприпасов. Подобные инциденты происходят в артиллерийских частях ВСУ все чаще: сказывается усталость матчасти, нехватка квалифицированных кадров и усиливающийся снарядный голод. Из-за него украинские военные вынуждены стрелять дымовыми и холостыми снарядами, чтобы хотя бы имитировать боеготовность.
Впрочем, у британских самоходок SA-90 и их польских клонов Krab на украинском фронте вообще судьба незавидная. Их облюбовали операторы "Ланцетов" и FPV-дронов - неповоротливые и слабозащищенные самоходки оказались легкой мишенью и в большинстве своем уже погибли. Остатки, как видим, кончают жизнь самоубийством.