Британская самоходка AS-90 ВСУ взорвалась во время выстрела

Появилось видео взрыва британской самоходной артустановки SA-90. Во время выстрела у 155-мм гаубицы разорвало ствол.

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Подобное ЧП может быть вызвано как износом ствола и плохим обслуживанием орудия, так и использованием некачественных боеприпасов. Подобные инциденты происходят в артиллерийских частях ВСУ все чаще: сказывается усталость матчасти, нехватка квалифицированных кадров и усиливающийся снарядный голод. Из-за него украинские военные вынуждены стрелять дымовыми и холостыми снарядами, чтобы хотя бы имитировать боеготовность.