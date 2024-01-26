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В РФ отвергли обвинения в применении химоружия на Украине

Россия категорически отвергает утверждения о применении на Украине гранат с хлорацетофеноном, поскольку химоружия в арсеналах ВС страны нет. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Нидерландах, передает ТАСС.

В РФ отвергли обвинения в применении химоружия на Украине
© РИА Новости

В диппредставительстве заявили, что все утверждения об использовании Россией гранат с запрещенным Женевской конвенцией хлорацетофеноном основаны на «неподтвержденных данных».

«Химического оружия в арсеналах российской армии нет, что подтверждается международными инспекциями», — добавили в посольстве.

Напомним, что с обвинениями в адрес России о применении в ходе СВО гранат с хлорацетофеноном ранее выступили ряд украинских СМИ.

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