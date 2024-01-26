Путин назвал зарплату бойцов СВО

Бойцы, участвующие в спецоперации на Украине в среднем получают около 200 тысяч рублей в месяц, заявил президент России Владимир Путин . Ura.Ru

"Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране - 200 и больше тысяч рублей в месяц", - указал глава государства. ТАСС