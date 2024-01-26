Глава Минобороны ФРГ оценил угрозу нападения России на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит угрозы нападения России на НАТО или партнеров альянса. Газета.Ru

По его словам, в настоящее время Россия сосредоточена на проведении специальной военной операции на Украине. Он также привел мнение военных экспертов, согласно которым для подготовки новых крупномасштабных кампаний Москве понадобится несколько лет. ТАСС

Министр считает, что холодная война была намного более предсказуемой, чем текущая ситуация. RT на русском