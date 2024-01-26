Додик исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО
Республика Сербская Боснии и Герцеговины допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства в альянсе.
Об этом заявил глава Республики Сербской Милорад Додик.
«Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество — ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Додик заявил, что сотрудничество Республики Сербской и России в сфере культуры продолжит укрепляться.