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Додик исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская Боснии и Герцеговины допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства в альянсе.

Додик исключил вступление Боснии и Герцеговины в НАТО
© globallookpress.com

Об этом заявил глава Республики Сербской Милорад Додик.

«Наша позиция по НАТО такова, что сотрудничество — ОК, но наша политика не предполагает членства в НАТО по известным причинам, которые не нужно объяснять, они связаны с прошлым наших взаимоотношений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Додик заявил, что сотрудничество Республики Сербской и России в сфере культуры продолжит укрепляться.

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Милорад Додик
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