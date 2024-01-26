Полковник объяснил принцип работы комплекса РЭБ «Волнорез»

«Если говорить о тактико-технических характеристиках, то это изделие радиоэлектронной борьбы весьма успешно работает в диапазоне от 170 МГц до 7 ГГц, то есть фактически охватывает все FPV-дроны. Конечно, еще выигрышная сторона в том, что его легко установить, он прост и надежен в управлении, эксплуатации. Конечно, его устанавливают на боевые машины, в том числе на основной танк Т-80БВМ. Довольно успешно. Им уже оснащают и боевые машины пехоты, и в принципе его можно и мобильным способом использовать, на машинах», — рассказал Кошкин