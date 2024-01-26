Стала известна причина крупнейших учений НАТО

Страны НАТО проводят крупнейшие за десятилетие учения в связи с провалами украинских войск на передовой. Об этом сообщило Global Times.

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Отмечается, что признаков ослабления конфликта России и Украины не наблюдается. При этом Североатлантический альянс, который является инициатором кризиса, решил оказать военное давление на Россию путём военных учений.

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу считает, что манёвры НАТО обернутся дальнейшей эскалацией напряжённости в Европе.

«Однако НАТО идёт против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию с помощью масштабных военных учений, что приведёт к конфронтации во всём мире», — подчеркнул он.