В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В течение недели в плен российским военным сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, 16 украинцев сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.

Ранее российское военное ведомство раскрыло подробности взятия под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в Минобороны, деморализованные российскими войсками бойцы ВСУ бежали, бросив раненых. Часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.