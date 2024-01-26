В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю
В течение недели в плен российским военным сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, 16 украинцев сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.
Ранее российское военное ведомство раскрыло подробности взятия под контроль села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в Минобороны, деморализованные российскими войсками бойцы ВСУ бежали, бросив раненых. Часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.
В ноябре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что многие украинские военные осознают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону и поэтому сами сдаются в плен. Помимо этого, в октябре глава российского оборонного ведомства сообщил, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.