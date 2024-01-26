Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot производства США, SAMP-T производства Франции, IRIS-T производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении. ТАСС