Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поставленные США украинским войскам, сообщили в Минобороны России. Lenta.ru
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot производства США, SAMP-T производства Франции, IRIS-T производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении. ТАСС
Кроме того, авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow. RT на русском