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На телах погибших при крушении Ил-76 украинских пленных были татуировки, как у "азовцев"

Следователи Следственного комитета РФ обнаружили документы погибших в крушении Ил-76 украинских пленных, на фрагментах их тел были такие же татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). ТАСС

«Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в том числе запрещенного в России полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — отметили в СК. RT на русском

Сейчас сотрудники СК продолжают работать на месте падения борта в районе села Яблоново. ТК "Звезда"

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