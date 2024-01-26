Следователи Следственного комитета РФ обнаружили документы погибших в крушении Ил-76 украинских пленных, на фрагментах их тел были такие же татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). ТАСС

«Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в том числе запрещенного в России полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — отметили в СК. RT на русском