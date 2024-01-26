Зеленский заявил о намерении искать новых поставщиков снарядов

Зеленский заявил о намерении искать новых партнеров для предоставления снарядов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сконцентрировать действия ВСУ на авдеевском, купянском и южном направлениях. Также Киев будет искать партнеров, готовых передать Украине снаряды.
«Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других. Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.
Также украинский лидер заявил о планах по наращиванию собственного производства вооружения на территории страны. Кроме того, Киев намерен работать над усовершенствованием дронов.
Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что в 2024 году ВСУ переключатся на оборону востока Украины. Среди наиболее важных для Киева субъектов: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев.