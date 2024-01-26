На Украине признали факт срыва обмена пленными после крушения Ил-76

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов признал факт сорванного обмена пленными после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

© Газета.ру

«Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным», — заявил он.

При этом он не стал называть точное число обмениваемых. По его словам, «до обмена о таких вещах не сообщается».

Он также добавил, что в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области Украина хотела бы провести независимое расследование, чтобы «установить все обстоятельства». По его словам, Киев не имеет данных всей информации о людях на борту самолета и их дальнейшей судьбе.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным Министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.